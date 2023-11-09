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        Haberler Dünya İsrail Gazze'de yine hastane çevrelerini vurdu

        İsrail savaş uçakları Gazze'de yine hastanelerin çevrelerini vurdu

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyu sürdü. İsrail savaş uçakları Gazze'de yine hastanelerin çevrelerini vurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 08:35 Güncelleme: 09.11.2023 - 08:35
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        İsrail Gazze'de yine hastane çevrelerini vurdu
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        İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi ve Nasr Çocuk Hastanesi çevrelerini ve bazı bölgeleri bombalamayı sürdürdü.

        Filistin haber ajansı WAFA'nın haberlerine göre, binlerce hasta ve sığınmacının bulunduğu Şifa Hastanesi, İsrail uçaklarından aralıklarla atılan füzelerin hedefi oldu.

        Aydınlatma fişeklerinin eş zamanlı kullanıldığı saldırılar sonucu hastane çevresine şarapnel parçaları zarar verdi.

        Yine kentin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'ne yönelik düzenlenen hava saldırısı sonucu çevrede bulunan 3 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

        Öte yandan Rafah kentinin doğusuna da İsrail topçuları tarafından atışlar yapıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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