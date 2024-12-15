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        Haberler Dünya İsrail ordusu Batı Şeria'nın kentlerinde baskın düzenledi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Batı Şeria'nın kentlerine baskın

        İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kentlerinde baskın düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 06:09 Güncelleme: 15.12.2024 - 06:09
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        Batı Şeria'nın kentlerine baskın
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        Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Nablus, Ramallah ve El Halil kentlerinde yaptığı baskınlarda, Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

        Ramallah'ın Barka köyünde Filistinlilere ait bir evi basan askerler, köyün giriş çıkışını kapattı.

        Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Ramallah kentinde Filistinlilere ait araçlara saldırdı. Selfit kentinde de darbedilen bir Filistinli yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

        Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 811 Filistinli hayatını kaybetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #Batı Şeria
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