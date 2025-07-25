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        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal iddia: Gazze'de açlık yok

        İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, her gün aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği Gazze'de "açlık olmadığını" ileri sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:40
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        İsrail'den skandal iddia: Gazze'de açlık yok
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        Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlık yaşanmasından yana olduğunu belirtti.

        "Aslında Gazze'de açlık diye bir şey yok." iddiasında bulunan Ben-Gvir, Gazze'de açlık olsa İsrailli esirlerin çoktan serbest bırakılmış olacağını öne sürdü.

        Ben Gvir, açlığın silah olarak kullanılmasını savunarak⁠ "Gazze'de Hamas'ın aç bırakılmasından yanayım." ifadesini kullandı.

        Daha önce birçok defa Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin durdurulmasını ve yardım tırlarının vurulmasını savunan Ben-Gvir, Gazze'ye yardım girişinin engellenerek bölgede açlık yaşatılması çağrısında bulunmuştu.

        Gazze "açlıktan" ölüyor

        İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

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        Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

        Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

        Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

        Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

        Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

        İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

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        Yunanistan ve Hollanda'da Gazze'deki açlık protesto edildi

        Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, ellerinde tencere ve kaşık taşıyan eylemciler, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de oluşan açlıktan ölen sivillere dikkati çekti.

        Filistin halkına destek vermek isteyen eylemciler, Atina'nın merkezindeki Sintagma Meydanı'nda bulunan parlamento binası önünde toplandı.

        "Filistin'e özgürlük" sloganları atan eylemciler, İsrail’in ablukası altındaki Gazze’ye insani yardım ulaştırılamamasını ve sivillerin açlıktan ölmesini ellerindeki kaşıkları yanlarında getirdikleri tencerelere vurarak protesto etti.

        Eylemcilerden Yannis Adrianos, "Eylemde tencereler Gazze'deki kıtlık nedeniyle var. Gazze'de insanların yemeğe ihtiyacı var. Eylemi de bu nedenle yapıyoruz." dedi.

        Adrianos, eylemcilerin bir başka isteğinin de Yunanistan hükümetinin İsrail devleti ile ilişkisini kesmesi olduğunu belirterek, "Hükümet, Gazze'ye su ve yiyecek ulaştıracak yolların açılması ve yaşanan soykırımın sona ermesine de yardımcı olsun istiyoruz." diye konuştu.

        Eylemcilerden Hristos Stavrakakis ise "Burada eylem yapmamızın nedeni Filistin halkına karşı devam eden soykırımı protesto etmek. Bir başka neden ise Mart'tan beri Filistin'e insani yardım gidişinin durdurulması nedeniyle sivillerin, çocukların ve hatta gazetecilerin açlıktan ölmesi. Tencereler ve kaşıklar ise Gazze'ye insani yardım gönderilmesi ve Filistin halkının açlıktan ölmesinin engellenmesi isteklerimizi sembolize ediyor." ifadelerini kullandı.

        Eylemciler, Gazze'de ölen bebekleri temsilen parlamento binası önüne, kefene sarılmış bebek şeklinde hazırlanmış beyaz maketler bıraktı.

        Hollanda genelinde düzenlenen protestolarda da göstericiler, Gazze’deki açlık krizini ve İsrail’in saldırılarını protesto etti.

        Hollanda’nın başkenti Lahey’de toplanan göstericiler, tencere ve kaşıklarla tepkilerini dile getirdi.

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