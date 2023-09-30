İstanbul’da ağlarına düşürdüklerini turistleri akıl almaz yöntemlerle dolandıran bir gece kulübüne operasyon düzenlendi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, internet sitelerinde, “İstanbul’da asla gidilmemesi gereken yer” olarak yorumlar yapılan Beşiktaş Ortaköy’deki bir gece kulübüne yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine çalışma başlattı.

TURİSTLERİ BÖYLE DOLANDIRDILAR

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, gece kulübünün dolandırıcılık yönteminin detaylarını ortaya çıkardı. Buna göre, iş yeri çalışanları, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih ve Şişli gibi bölgelerde turistlerle tanışıp, onları en iyi eğlence merkezi denilen gece kulübüne getiriyordu.

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Ardından, gece kulübünde çalışan ancak müşteri gibi görünen yabancı uyruklu kadınlar, mekanda tanışmış gibi turistlerin masasına yönlendirilerek, istekleri dışında sürekli alkol servisi yapılıyordu.