Sıcaklık bu akşam 8-10 derece düşecek! AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı! İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına giriyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul'da yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor. İşte, AKOM'dan yapılan ikinci uyarı...

Habertürk Giriş: 08.01.2024 - 11:13 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:41 facebook

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