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İstanbul merkezli 'casusluk' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli iki ilde "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme faaliyeti yürüttüğü" gerekçesiyle yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 'casusluk' operasyonu: 6 gözaltı! - Haberler
İstanbul merkezli 'casusluk' operasyonu: 6 gözaltı!
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AA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, "silahlı eylem arayışında olduğu ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmeye çalıştığı" belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

AA'da yer alan habere göre, şüphelilerin bazılarının Antalya'da olduğunu tespit eden ekipler, İstanbul'da Başakşehir, Sarıyer ve Küçükçekmece'deki 3 adresin yanı sıra Antalya'daki 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, biri susturucu ve lazer tertibatı takılı 3 tabanca, tabancalara ait çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, konuyla ilgili detaylı incelemenin de devam ettiği bildirildi.

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