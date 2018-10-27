Tamamlandığında, dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki açılışı öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü açılışı dünyanın dört bir yanından gelecek konukların şahitliğinde yapacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu'nca yapılan İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazı, cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete alınacak havalimanının açılış törenine, aralarında devlet ve hükümet başkanları ile ulaştırma bakanlarının da olduğu çok sayıda yabancı konuğun geleceği bildirildi. Gelişini teyit eden üst düzey konuk sayısının 50'yi geçtiği belirtildi.

Açılış töreni canlı yayınlarla dünyanın dört bir yanından da takip edilecek.

Yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli havalimanının ilk fazının açılış töreni, 29 Ekim'de saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseriyle başlayacak.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazının açılması için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak.

Kamu kaynakları yerine özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

AÇILIŞ TÖRENİNE ÇOK SAYIDA DEVLET BAŞKANI KATILACAK

Açılışa, Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Dr. Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve İletişimden Sorumlu Bakanı, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani (heyet başkanı), İran Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif (heyet başkanı), Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah katılacak.

Açılışta, ayrıca birçok ülkenin ulaştırma bakanları ile konuk devlet ve hükümet başkanlarına eşlik edecek dışişleri bakanları da yer alacak.

Yeni havalimanının bağlantı yolu da açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun, İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşımı sağlayacak yollar arasında yer alan Tayakadın Kavşağı-Odayeri kesimi, 29 Ekim'de trafiğe açılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün, Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusunda, "Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (bağlantı yolları dahil) Kesiminin Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri" işi kapsamında, Yassıören Kavşağı-Odayeri arasında kalan Tayakadın Kavşağı-Odayeri (Tayakadın bağlantı yolu dahil) kesiminin trafiğe açılmasına engel bir eksiklik bulunmadığı belirtildi.

Bu kapsamda otoyolun söz konusu kesiminin 29 Ekim'de trafiğe açılacağı kaydedildi.

İLK UÇUŞ 31 EKİM'DE ANKARA'YA

Açılış konuşmalarının ardından hizmete açılacak havalimanından ilk sefer, THY tarafından Boeing 777 ile 31 Ekim'de Ankara'ya düzenlenecek.

İlk etabı hizmete açıldığında günlük 5'er kalkış ve inişin olacağı havalimanından, 1 Kasım'da Antalya, 2 Kasım'da da İzmir'e uçak seferi yapılacak.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de resmi Twitter hesabından, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak yurt içi seferler için 59 liradan, yurt dışı için ise kampanyalı fiyatlardan satışa sunulan 21 bini aşkın promosyonlu uçak bileti rezervasyonu yapıldığını duyurdu.

THY buradan yurt dışına ilk uçuşunu 1 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ercan Havalimanı'na yapacak. Azerbeycan'ın Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'na ilk uçuş ise 8 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek, 350'den fazla destinasyona uçuş olacak. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.

Öte yandan, yıl sonuna kadar İstanbul Yeni Havalimanı'ndan şehir merkezine toplu taşıma ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilecek, havalimanı otoparkı da ücretsiz kullanılabilecek.

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