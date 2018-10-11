İstanbul Yeni Havalimanı’nın 29 Ekim yapılacak açılışına günler kaldığı için Türk Hava Yollarının ( THY) yeni meydandan ilk uçuşlarını nasıl gerçekleştireceği merak ediliyor. Resmi açılış, yurtdışından gelecek olan büyük bir davetli topluluğu eşliğinde yapılacak. Açılışı törenini Cumhurbaşkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve havalimanının işletmeci kuruluşu İstanbul Grand Airport (İGA) organize ediyor.

Törene yurtdışında katılacak resmi davetliler arasında Eurocontrol, ICAO gibi dünya havacılık otoriteleri, havayollarının yöneticileri, ulaştırma bakanları ve devlet başkanları yer alacak. Şu ana kadar ciddi anlamda davet icabet edip, katılacağını bildirenler olmuş. Yurtdışından her düzeyde katılımın yoğun olacağı ve bunun da özellikle yeni havalimanının çok merak edilmesinden kaynaklandığını öğrendim.

Yeni havalimanı, büyük bir törenle 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde açılacak. 30 Ekim’de ise tören sonrası düzenlemeler, temizlik ve ilk uçuş için hazırlıklar yapılacak. 31 Ekim’de THY ilk uçuşlarını Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı’na gerçekleştirecek.

Her gün 5 gidiş 5 geliş

THY, büyük göçü gerçekleştireceği 30-31 Aralık’a kadar olan 2 aylık dönemdeki ticari test amaçlı düzenli uçuşlarına ise 1 Kasım’da başlayacak. Daha önce 2 ayda toplam 30 uçuş yapılması planladığını yazmıştım. Yeni düzenlemeye göre THY, 1 Kasım’dan başlamak üzere günde 5 kalkış, 5’te iniş olacak şekilde uçuş planı yaptı.

Her gün İstanbul Yeni Havalimanı’ndan 5 noktaya, yurtiçinde Ankara, Antalya, İzmir ve yurtdışında ise Bakü ile Ercan’a gidiş-dönüş uçuşlar yapılacak. 2 aylık dönemdeki kampanyalı ücretlerde şöyle olacak; Ankara, Antalya ve İzmir tek yön 59 TL , Ercan’a tek yön 179 TL, Bakü’ye gidiş-dönüş 99 ABD dolar olacak.

İlk uçuş 11.10’da Ankara’ya

Yeni havalimanında gerçekleştirilecek uçuş takvimi de belli oldu. Buna göre 31 Ekim’de ilk uçuş Ankara’ya 11.30’de yapılacak. Ankara Esenboğa’dan İHY’ye dönüş uçuşu da 13.30’da gerçekleşecek. Aynı gün ikinci uçuş KKTC Ercan Havalimanı’na 17.30’da yapılacak. 2 aylık düzenli uçuşlar ise şöyle gerçekleşecek; Her gün İYH’den Ankara 11.10 gidiş, 13.30 dönüş. Antalya’dan İYH’ye 11.00’de geliş, 13.40’ta dönüş. İYH’den İzmir’e ilk uçuş 1 Kasım’da15.55’te yapılacak dönüşü ertesi gün 08.35 olacak. Sonraki günler bu saatlerde uçuşlar yapılacak. 31 Ekim’de başlayacak İYH-Ercan uçuşları da 17.30 gidiş, ertesi gün 05.35 dönüş şeklinde olacak. 1 Kasım’da başlayacak İYH-Bakü seferleri de 15.55 gidiş, ertesi gün 08.35 Bakü’den dönüş şeklinde gerçekleştirilecek.



Yeni havalimanından şehir merkezine karayoluyla ulaşım İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolünde olacak. Daha önce ilk ihale iptal edilip, ikincisine çıkıldığında, tek ulaşım kaynağı olan karayolunda geç yapılan ihale sebebiyle sorunlar olabileceği tartışılmıştı.

İETT tarafından yapılan 3. Havalimanı Toplu Ulaşım İhalesi'ni ikincisinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs A.Ş kazandığı için ulaşım hizmetini aynı şirketin 29 Ekim’de başlaması bekleniyor. Bir aksaklık olmaması için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi her hâlükârda devrede olacak.

Açılışından itibaren İstanbul Yeni Havalimanı'nın yolcuda yaklaşık yüzde 75'in üzerine çıkan pay Türk Hava Yollarının olacağı belirtiliyor.

THY’den aldığım bilgiler bu yönde. Ayrıca yeni havalimanına THY’nin büyük taşınmasının ertelenmesi sebebiyle, iki havalimanından uçuş yapılacağı için İstanbul Yeni Havalimanı 31 Aralık tarihine kadar “ISL” kodunu kullanacak. Taşınma sonrasında ise “IST” kodunu kullanmaya başlayacak. Dolayısıyla THY’nin satışa çıkaracağı İYH uçuşlu biletlerde “ISL” kodu yer alacak.

Hasılı kelam; Türk Hava Yollarının kampanyalı fiyatlarıyla dünyanın merak ettiği yeni havalimanını hem karadan, hem de havadan görme imkanı var. Günde 5 kalkış, 5 de geliş olacağı için meydanda yoğunlukta yaşanmayacak. Gezip, dolaşma imkanı olacak. Bu fırsatları değerlendirmek isteyenlerin dikkatine...

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