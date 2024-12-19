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        Haberler Gündem İnfo Grafik İstanbullu işsizlik, döviz ve enflasyonun artacağını düşünüyor

        İstanbul’un barometresi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İPA, İstanbul Barometresi Kasım 2024 verileri açıklandı. Araştırmaya katılanlar, 2025 yılında asgari ücretin 33 bin 406 lira olması gerektiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 69,9'u işsizliğin, yüzde 78,9'u döviz kurlarının, yüzde 69,7'si enflasyonun önümüzdeki 6 ay içerisinde artacağını dile getirdi. Yüzde 35,2'si büyümenin, yüzde 41'i ise yatırımların azalacağını düşündüğünü dile getirdi.

        Giriş: 19.12.2024 - 13:23 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:23
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