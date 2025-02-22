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        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!

        Doğu Anadolu'nun incisi Bitlis'te, son 3 gündür etkili olan ve bir metreyi bulan kar kalınlığından dolayı arabalar ve tek katlı evler adeta gömüldü. Çocuklar ise eldiven ve atkılarını takıp karın mutluluğunu yaşadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 10:02 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:34
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        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
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        Bitlis’te, perşembe gününden itibaren etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışından dolayı tek katlı evler, arabalar ve yön levhaları kardan kayboldu.

        HAFTA SONU KURSLARI DA İPTAL OLDU

        Bitlis İl Özel İdaresine bağlı ekipler kapalı köy yollarını ulaşıma açarken, karayolları ve belediye ekipleri ise gece gündüz kar mesaisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe ve cuma günü il genelinde eğitime ara verilirken, Bitlis Valiliği yaptığı yeni duyuruyla hafta sonu kurslarını da tatil etti.

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        ARAÇLARINI GÜÇLÜKLE ÇIKARDILAR

        Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

        Bitlis’in en çok yağış alan Hüsrevpaşa Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutları bölgesinde ise araçlar kara gömüldü. Vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu kar altında bulunan araçlarını çıkarmak için çaba sarf ediyor.

        "KIŞI YAŞAMAYA BAŞLADIK"

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        Metin Derman isimli araç sahibi, 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kara gömülen aracını çıkarmaya çalıştığını söyledi. Derman, "2-3 gündür Bitlis’te yoğun kar yağıyor. Arabalarımız kaybolmuş durumda, 2 metreye yakın kar yağdı. Biz kışı yeni yaşamaya başladık" dedi.

        Çocuklarsa, dondurucu soğuğa aldırış etmeden Bitlis sokaklarından doyasıya kar topu oynayıp, en büyük kardan adamı yapma yarışına girişti.

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