İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!

Bitlis’te, perşembe gününden itibaren etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışından dolayı tek katlı evler, arabalar ve yön levhaları kardan kayboldu.

HAFTA SONU KURSLARI DA İPTAL OLDU Bitlis İl Özel İdaresine bağlı ekipler kapalı köy yollarını ulaşıma açarken, karayolları ve belediye ekipleri ise gece gündüz kar mesaisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe ve cuma günü il genelinde eğitime ara verilirken, Bitlis Valiliği yaptığı yeni duyuruyla hafta sonu kurslarını da tatil etti. REKLAM

ARAÇLARINI GÜÇLÜKLE ÇIKARDILAR Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Bitlis’in en çok yağış alan Hüsrevpaşa Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutları bölgesinde ise araçlar kara gömüldü. Vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu kar altında bulunan araçlarını çıkarmak için çaba sarf ediyor.