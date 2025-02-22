Türkiye'nin en uzun nehri dondu!
Sivas'ta, soğuk hava dalgası sürerken, kent merkezinde sıcaklık eksi 18 derece olarak ölçüldü. Türkiye'nin bin 355 km ile en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısımlarının büyük bölümü buz tuttu
Sivas'ta, hafta başında görülen kar yağışının ardından kent genelinde başlayan soğuk hava, etkisini sürdürüyor.
TERMOMETRE EKSİ 18'İ GÖSTERDİ
DHA'daki habere göre Sivas kent merkezinde bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 18 derece olarak ölçüldü. Sabah işlerine gitmek isteyenler, araçlarını çalıştırmakta zorlandı.
KIZILIRMAK BUZ TUTTU
1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümlerinin büyük bölümünün buzla kaplandığı görüldü.
SOĞUK HAVA SÜRECEK UYARISI
Soğuk havanın etkisi ile nehirde su akışının zayıf olduğu bölümlerin yüzeyi buz tuttu. Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümlerde nehrin yüzeyi buz pistini andırdı. Meteoroloji verilerine göre; kentte soğuk hava dalgasının gelecek hafta da etkisini sürdürmesi bekleniyor.