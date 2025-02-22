Türkiye'nin en uzun nehri dondu! Sivas'ta, soğuk hava dalgası sürerken, kent merkezinde sıcaklık eksi 18 derece olarak ölçüldü. Türkiye'nin bin 355 km ile en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısımlarının büyük bölümü buz tuttu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2025 - 10:33 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:37 facebook

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