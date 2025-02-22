Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Tekirdağ’ın doğusu, Antalya'nın batı kıyı ilçeleri, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ KAR Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. REKLAM Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

14 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" KAR ALARMI Meteoroloji hava tahmini haritasında 14 kent için "sarı" ve "turuncu" olmak üzere kar alarmı verildi. "Sarı" alarm verilen iller: İstanbul, Bursa, Balıkesir, Bolu, Samsun ve Karabük olarak, "Turuncu" alarm verilen iller ise Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce diye sıralandı.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı ve Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.