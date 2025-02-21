Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
İstanbul'da kar yağışı sürecek mi sorusuna Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek cevap verdi. Tek, İstanbul'da etkili olan kar yağışının aralıklarla cuma ve cumartesi günü devam edeceğini, hafta başından itibaren ise sıcaklıkların artacağını belirtti. Tek, pazar gününden itibaren kar yağışının azalacağını söyledi
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'a kar getiren yağış sisteminin kuzeyden, Karadeniz üzerinden geldiğini söyledi.
"KAR DAHA FAZLA TUTACAK"
AA'da yer alan habere göre "Kar yağışı İstanbul'da aralıklarla devam edecek, yarın da benzer şekilde sürecek" diyen Tek, "Sıcaklıkların düşük olması nedeniyle kar, önceki günlere kıyasla daha fazla tutunacak ve hemen erimeyecek" ifadelerini kullandı.
PAZAR GÜNÜ ETKİSİ AZALACAK
Pazar günü kar yağışının etkisini azaltacağını belirten Tek, "Pazartesi günü ise soğuk havayla birlikte kar yağışı kesilecek" dedi.
"ANADOLU YAKASINDA GÖRÜLECEK"
Hava sıcaklığının sıfır dereceye yakın seyrettiğini, yüksek kesimlerde ise eksi değerlere düştüğünü aktaran Tek, pazar günü Anadolu Yakası'nda kar yağışının görülebileceğini ancak çok etkili olmayacağını kaydetti.
"BUZLANMAYA KARŞI DİKKAT" UYARISI
Tek, sahile yakın bölgelerde kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre arasında değiştiğini, şehirlerarası yollarda gizli buzlanma riski olduğuna dikkati çekerek, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
PAZARTESİDEN İTİBAREN SICAKLIK ARTIYOR
Son yılların en soğuk şubat aylarından birinin yaşandığına işaret eden Tek, hafta başından itibaren yükselmesi beklenen sıcaklıkların, mevsim normallerine yaklaşacağını sözlerine ekledi.