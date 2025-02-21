Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'a kar getiren yağış sisteminin kuzeyden, Karadeniz üzerinden geldiğini söyledi.

"KAR DAHA FAZLA TUTACAK"

AA'da yer alan habere göre "Kar yağışı İstanbul'da aralıklarla devam edecek, yarın da benzer şekilde sürecek" diyen Tek, "Sıcaklıkların düşük olması nedeniyle kar, önceki günlere kıyasla daha fazla tutunacak ve hemen erimeyecek" ifadelerini kullandı.