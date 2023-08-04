İsveç gazetesi Expressen'e göre, Doğu Afrika ülkesi Eritre karşıtı binlerce protestocu, festival alanındaki stant ve araçları ateşe verdi.

3 Şurada Paylaş!









İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, TT ajansına, "İsveç'e şiddetten kaçarak ya da geçici ziyaret amacıyla geliyorsanız, burada şiddete yol açmamalısınız. İsveç'in bu şekilde başka ülkelerin arasındaki anlaşmazlığın içine çekilmesi mantıklı değil" açıklamasında bulundu.