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        Haberler Dünya İsviçre, haziran ayında Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

        İsviçre, haziran ayında Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

        İsviçre, 15-16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını duyurdu. İsviçre yönetimi, zirvenin amacının zirveye katılmayacağını açıklayan Rusya'nın barış görüşmelerine katılımı için somut bir yol haritası oluşturmak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 16:54 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:54
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        İsviçre, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
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        İsviçre hükümeti Haziran ayında Ukrayna'da barışı sağlamayı amaçlayan iki günlük üst düzey bir konferansa ev sahipliği yapacağını belirtirken Rusya bu girişime katılmayacağını açıkladı.

        Ocak ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin talebi üzerine bir barış zirvesine ev sahipliği yapacağını açıklayan İsviçre, o tarihten bu yana AB, G7 üye ülkeleri, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin desteğini almak üzere görüşmeler yürütüyor.

        Federal Konsey'den yapılan açıklamada "Barış sürecini başlatacak üst düzey bir konferans için şu anda yeterli uluslararası destek mevcut" denildi.

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        Konferans 15-16 Haziran tarihlerinde Lucerne kenti dışındaki Nidwalden kantonunda bulunan Bürgenstock tatil beldesinde düzenlenecek. Konferans, Ukrayna'da kapsamlı ve kalıcı bir barış için elverişli bir çerçevenin yanı sıra "Rusya'nın barış sürecine katılımı için somut bir yol haritası" oluşturmayı amaçlayacak.

        Rusya katılmayacak

        Moskova, savaşı sona erdirmek için müzakerelere karşı olmadığını söylese de Rus yetkililer, çatışmayla ilgili olarak tarafsızlığını yitirdiğini düşündükleri İsviçre'deki görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.

        Şubat 2022'de Ukrayna'da geniş çaplı bir işgal girişimi başlatan Rusya, İsviçre'nin girişiminin Moskova'nın katılımı olmadan anlamsız olduğunu söyledi.

        İsviçreli yetkililer henüz katılımcıların tam listesini açıklamadı.

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