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İYİ Parti’nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, 31 Mart seçimlerine katılacak olan aday listesini saat 17.00’den sonra Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. YSK yetkilileri, listenin geç gelmesi nedeniyle Kocamaz'ın adaylığını kabul etmedi.
MERSİN İL YÖNETİMİ GÖREVİNDEN ALINDI
Bu gelişmenin ardından İYİ Parti, il yönetimini görevden aldı. Yaşanan gelişmeyle ilgili olarak İYİ Parti genel merkezinden yapılan sert bir açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İYİ Parti’nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00’den sonra Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanacağı herkes tarafından kabul edilen, sayın Burhanettin Kocamaz’ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye’de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir.
"BU BİR İHMAL DEĞİLDİR, SORUMSUZLUK DA DEĞİLDİR"
"Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17:00’den sonra Seçim Kurulu’na götürüldüğü gerekçesi ile kabul edilmemiştir" denilen açıklamada devamla şu satırlara yer verildi: " Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir.-Bu, İYİ Parti’ye yönelik “dahili” bir operasyondur.İl Başkanı görevinden alınmıştır.Ancak, bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur".
BURHANETTİN KOCAMAZ ADAY OLABİLİR Mİ?
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, YSK'dan farklı bir karar çıkmaması durumunda adaylık evrakını bugün saat 17.00'den önce teslim edemediği için aday olamıyor. Kocamaz'ın aday olabilmesi için başka bir partiden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayının çekilmesi gerekiyor. Burhanettin Kocamaz da İYİ Parti'den istifa edip, adayını çeken partiden aday olduğu takdirde yarışa katılabiliyor. Bu durumda da Kocamaz, İYİ Parti'nin adayı olarak seçimlere girmiş olamıyor.
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