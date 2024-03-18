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        İzlanda'da yanardağ patlaması

        İzlanda'da Reykjanes Körfezi'nde Aralık'tan bu yana dördüncü kez yaşanan yanardağ patlaması nedeniyle ülkenin güneyinde acil durum ilan edildi. Şimdiye kadarki en şiddetli patlama olduğu belirtilirken, lavlar tahliye edilen Grindavik kasabası yakınlarına kadar ulaştı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 18.03.2024 - 07:14 Güncelleme: 18.03.2024 - 07:14
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        İzlanda'da yanardağ patlaması
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        patlama Getty Images

        İzlanda’da Reykjanes Körfezi’nde Aralık’tan bu yana dördüncü kez yaşanan yanardağ patlaması nedeniyle ülkenin güneyinde acil durum ilan edildi.

        Şimdiye kadarki en şiddetli patlama olduğu belirtilirken, lavlar tahliye edilen Grindavik kasabası yakınlarına kadar geldi.

        İzlanda’nın en gözde turistik mekanlarından biri olan Mavi Lagün’ün etrafında yaşayanlar da tahliye edildi.

        Sivil savunma yetkililerine göre lav patlaması Cumartesi akşamı yerel saatle 20:00’de başladı.

        Patlama, Grindavik’in kuzeybatısındaki ülkenin başlıca uluslarası havaalanının etkilemedi.

        Jeofizik uzmanı Magnus Tumi Gudmundsson, patlamanın şimdiye kadarki en şiddetlisi olduğunu söyledi.

        İki lav akıntısı batıya ve güneye doğru ilerliyor. Güneye doğru ilerleyen akıntının Grindavik’in doğusundaki savunma duvarlarına ulaştığı kaydedildi.

        Gudmundsson lavın denize de akabileceğini, ancak bunun sadece volkanik aktivitenin yavaşlaması durumunda olabileceğini ifade etti.

        Norveç Meteroloji Kurumu’ndan doğal afet uzmanı Einar Bessi Gestsson, lavın deniz suyuyla temas etmesi halinde, tehlikeli gazların çıkabileceğini ve küçük patlamalar olabileceğini belirtti.

        rejkkavikGetty Images

        Lav akıntılarının yolu üzerindeki fiber optik kabloların hasar görmüş olabileceğinden kaygı duyuluyor.

        Mavi Lagün’ün etrafındaki 500 ila 600 kişinin tahliye edildiği kaydedildi ve bölgenin ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı kaydedildi.

        Kasabada yaşayan yaklaşık 4 bin kişi, Ocak ayındaki patlamadan sonra tahliye edilmiş ve sonra dönüşlere izin verilmişti. Ancak bir çok kişi dönmemeyi seçti.

        Reykjanes Körfezi’ndeki son yanardağ faaliyeti 800 yıl önce yaşanmış ve onyıllar boyunca sürmüştü.

        2021’den bu yana bölgede yedi kez yanardağ patlaması olurken, uzmanlar yeni volkanik dönemin on yıllar hatta yüzyıllar boyunca sürebileceğine inanıyor.

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