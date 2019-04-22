İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 27 yaşındaki Mehmet Mustafa Uraz evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan ve Aydın'daki bir akrabalarının düğününden dönen Mehmet Mustafa Uraz'ın anne babası, Uraz'ı evde hareketsiz görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uraz'ın şüpheli ölümü nedeniyle polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Vücudunda herhangi bir darp izi ve delici kesici alet izine rastlanmayan Uraz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevre Mühendisliğinden mezun olduğu ve KPSS'ye çalıştığı öğrenilen Mehmet Mustafa Uraz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.