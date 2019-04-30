Japon İmparatoru Akihito'nun tahtını oğlu Naruhito'ya devredeceği tören Tokyo'da başladı.

Akihito, geleneksel bir kıyafetle Shinto tanrılarına imparatorluk görevini bıraktığını bildirmek üzere bir tapınağa girerken görüntülendi.

Akihito'nun tapınak ritüelinin yalnızca bir bölümü halka açık gerçekleştiriliyor. Tören gün içinde devam ederken Akihito, kraliyet ailesinin diğer üyeleri ve üst düzey hükümet yetkilileriyle de bir araya gelecek.

HEISEI DÖNEMİ SONA ERECEK

Japonya'da her imparator değişikliğinde yeni bir dönemin başladığı varsayılırken, daha önce sağlık sorunları nedeniyle tahttan inmek istediğini açıklayan mevcut imparator Akihito'nun 64 yıl tahtta kalan babası İmparator Hirohito'nun dönemine, "Parlayan Japonya" anlamına gelen "Shouwa" adı verilmişti. Tahtta 30.yılına giren Akihito'nun dönemi ise "barışın teşviği" anlamına gelen "Heisei" olarak biliniyor.

Heisei Dönemi mevcut İmparator Akihito'nun tahtı 30 Nisan'da kendi isteğiyle veliaht prensi Naruhito’ya devretmesiyle sona erecek. Yeni dönem ise resmi olarak 1 Mayıs'ta başlayacak.

AKİHİTO'NUN TAHTTAN ÇEKİLMESİ

Abe, geçen yılın sonunda, İmparator Akihito'nun 30 Nisan 2019'da tahttan ayrılacağını açıklamıştı. Akihito, Japonya'da 200 yıl sonra tahttan çekilen ilk hükümdar olacak.

Japonya'da en son 1817'de İmparator Koukaku kendi isteğiyle tahttan ayrılmıştı.

Akihito, babası İmparator Hirohito'nun 7 Ocak 1989'da ölmesi üzerine 55 yaşında tahta geçmişti.

KRALİÇE OLACAK OLAN MÜSTAKBEL PRENSES DEPRESYONDA

Japonya tahtını miras alacak olan 59 yaşındaki Veliaht Prens Naruhito, kraliyet ailesinin maruz kaldığı boğucu yaşam tarzı yüzünden zor zamanlar geçiriyor. Naruhito, katı kuralların karısı Prenses Masako'yu depresyona soktuğunu açıkladı. Naruhito, eşinin 2004 yılında saray kurallarına uymak için tedavi gördüğü kabul edildi.

10 GÜNLÜK TATİL JAPONLARI KORKUTTU

Japonya'da her imparator değişikliğinde yeni bir dönemin başladığı varsayılıyor.

Japon parlamentosu geçen aralık ayında yeni dönemi kutlamak için 'Altın Hafta' ilan etmişti. 'Altın Hafta' tabiri birkaç tatil içeren dönem için kullanılıyor.

Japonya'da İmparator Akihito'nun tahttan çekilmesiyle 1 Mayıs'ta başlayacak yeni dönemi kutlamak için ilan edilen 10 günlük tatil, çalışma disiplinleriyle bilinen Japonları korkutmuş, pek çok Japon bu uzun tatilde ne yapacağını bilmediğini söylemişti.