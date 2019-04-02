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Japonya kamuoyu tarafından merakla beklenen ve aylarca süren oturumlarda seçkin bir uzmanlar grubu ve kıdemli siyasetçiler tarafından belirlendiği kaydedilen isim için son verilen karar Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga tarafından kamuoyuna duyuruldu.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, hükümeti sözcüsü Yoşihide Suga'nın 30 Nisan'da tahttan çekilecek İmparator Akihito'nun yerine geçecek Naruhito'nun döneminin, "Reiwa" ismiyle anılacağını duyurmasının ardından, seçilen ismin Japonya'nın en eski şiir koleksiyonlarından olan ve zengin Japon kültürünü ve geleneğini sembolize eden 7. yüzyıla ait "Manyoşu"dan geldiğini açıkladı. Yeni dönem için seçilen adın anlamını tam olarak yansıttığını söyleyen Abe, "İnsanlar kalplerini güzel bir şekilde birleştirdiğinde kültür beslenir. "Reiwa"nın böyle bir anlamı vardır" şeklinde konuştu.
Abe, hükümetin bu ismi "sert bir kıştan sonra baharın gelişiyle tomurcuklanan çiçeklerin açması gibi Japonya'yı herkesin rüyalarını gerçekleştirebileceği bir yer haline getirme ümidiyle" seçtiğini söyledi.
Şinzo Abe, "Manyoşu"nun, Japonya'nın zengin kültür ve geleneğini simgeleyen en eski şiir antolojisi olduğunu vurgulayarak "Ulusumuz, bir dönüm noktasında. Japonların unutulmaması gereken çok sayıda değeri var." ifadesini kullandı.
Japonya'da yaklaşık bin 400 yıldır ilk kez bir imparatorluk döneminin adı, Çin klasikleri yerine Japon şiir antolojisinden seçilmiş oldu.
GÜNLÜK HAYATTA ÖNEM TAŞIYOR
İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da imparatorun siyasi bir gücü olmamasına rağmen, yeni imparatorla birlikte başlayacak olan dönem, ülkedeki günlük hayat için büyük önem taşıyor. Birçok alanda gerçekleşecek değişime kolay ayak uydurulabilmesi için, yeni dönemin adının bir ay öncesinden kamuoyuna açıklandığı ifade ediliyor. Yeni dönemin adı olacak olan 'Reiwa', ehliyet, sağlık sigortası kartları ve takvimler de dahil olmak üzere pek çok resmi belgede kullanılacak.
İKİ KARAKTERDEN OLUŞUYOR
Çin kökenli olan ve Japonya'da kullanılan 'Kanji' alfabesinden 2 karakterden oluşan 'Reiwa'da yer alan 'Rei' karakteri "iyi-güzel" ya da "düzen-kural" anlamlarına geldiği belirtildi. 'Wa' karakteri ise "uyum-barış" ya da "Japon tarzı" anlamlarında kullanılabiliyor. Öte yandan "Rei" karakterinin bir çağ adında ilk defa kullanıldığı kaydedilirken, "wa" karakterinin ise geçmiş dönem adlarında 19 kez kullanıldığı açıklandı.
HEISEI DÖNEMİ SONA ERECEK
Japonya'da her imparator değişikliğinde yeni bir dönemin başladığı varsayılırken, daha önce sağlık sorunları nedeniyle tahttan inmek istediğini açıklayan mevcut imparator Akihito'nun 64 yıl tahtta kalan babası İmparator Hirohito'nun dönemine, "Parlayan Japonya" anlamına gelen "Shouwa" adı verilmişti. Tahtta 30.yılına giren Akihito'nun dönemi ise "barışın teşviği" anlamına gelen "Heisei" olarak biliniyor.
Heisei Dönemi mevcut İmparator Akihito'nun tahtı 30 Nisan'da kendi isteğiyle veliaht prensi Naruhito’ya devretmesiyle sona erecek. Yeni dönem ise resmi olarak 1 Mayıs'ta başlayacak.
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