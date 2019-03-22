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Kızlarının fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Simpson, bebeğin 4.5 kilo doğduğunu belirtti. Görüntüde altı yaşındaki Maxwell’in kardeşiyle buluşma anı yer alıyor. Amerikan basınına göre, doğum yaptığı hastanede Simpson’ın eşinin yanı sıra babası Joe Simpson ve diğer aile üyeleri de hazır bulundu.