Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jessica Simpson ve Eric Johnson boşandı! 10 yıllık evlilik bitti - magazin haberleri

        Jessica Simpson ve Eric Johnson boşandı! 10 yıllık evlilik bitti

        Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson ile eski Amerikan futbolcusu Eric Johnson çifti, 10 yıllık evliliğini bitirdi. Üç çocuk annesi Simpson, boşanmanın ardından sessizliğini bozdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 yıllık evlilik bitti
        ABONE OL

        Dünyaca ünlü ABD'li pop şarkıcısı ve oyuncu Jessica Simpson'ın, eski Amerikan futbolcusu eşi Eric Johnson ile 10 yıllık evliliği sona erdi.

        44 yaşındaki Jessica Simpson, üç çocuğunun babası olan 45 yaşındaki Eric Johnson ile ayrılığın ardından People'a konuştu.

        Jessica Simpson; "Çocuklarımız her şeyden önce gelir ve onlar için en iyi olana odaklanıyoruz. Bize gelen tüm sevgi ve destek için minnettarız ve bir aile olarak bu süreci atlatırken şu anda mahremiyete değer veriyoruz" dedi.

        Eric Johnson, kasım ayında evlilik yüzüğü olmadan görüntülenince magazin dünyasında boşanacakları yönünde haberler hızla yayılmıştı.

        REKLAM

        Jessica Simpson ile Eric Johnson, 2010'da ortak arkadaşları aracılığıyla tanışmış ve 6 ay sonra da nişanlanmıştı. İkili, dört yıllık birlikteliğin ardından Temmuz 2014'te evlenmişti.

        Ünlü çiftin Maxwell "Maxi" Drew (12) ve Birdie Mae (5) adlarında iki kızı, Ace Knute (11) adında bir oğlu bulunuyor.

        Jessica Simpson daha önce 2002 - 2005 arasında Nick Lachey ile evlilik yaşamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Eric Johnson
        #Jessica Simpson
        #boşanma
        #Ayrılık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İkinci Trump döneminde neler yaşanacak?
        İkinci Trump döneminde neler yaşanacak?
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası