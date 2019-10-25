Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Çankaya Üniversitesi, Elazığ İl Özel İdare'yi ağırlayacakken, Fenerbahçe de Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Galatasaray ise haftayı maç oynamadan geçirecek.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:
26 EKİM CUMARTESİ
14.00 Çankaya Üniversitesi - Elazığ İl Özel İdare
15.15 Çukurova Basketbol - BOTAŞ
19.30 Samsun Canik Belediyespor - OGM Ormanspor
27 EKİM PAZAR
15.15 Kayseri Basketbol - Beşiktaş
17.30 Fenerbahçe - Hatay Büyükşehir Belediyespor
28 EKİM PAZARTESİ
14.00 İzmit Belediyespor - Adana Basketbol
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