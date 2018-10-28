Kaza, geçen cuma günü saat 22.30 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İnşaatlara oluk tesisatı döşeyen Niyazi Başar yönetimindeki 26 NF 629 plakalı hafif ticari araç, yolun asfalt bölümünün dışında park halinde bulunan 48 FS 818 plakalı TIR'ın dorsesinin sağ çamurluğuna çarpıp takla attı.



DHA'nın haberinegöre, Kazada araç hurda yığınına dönerken sürücü Niyazi Başar, kızları Gülşehri ve Tuğba Başar olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Emine Başar ve diğer kızı Ümmühan Başar ise yaralandı. Yaralı anne ve kızı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





BABA VE KIZLARI DEFNEDİLDİ



Kazada hayatını kaybeden baba Niyazi Başar ve kızları Gülşehri ve Tuğba Başar'ın cenazesi bugün Seyit Harun Camii önüne getirildi. Cenaze namazına Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Başar ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.