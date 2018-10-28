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TIR'a çarpan araçta ölen baba ve iki kızı, son yolculuğuna uğurlandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan TIR'ın dorsesine çarpıp, takla atan araçta yaşamını yitiren sürücü Niyazi Başar (54), kızları Gülşehri (28) ve Tuğba Başar (25), toprağa defnedildi. Kazadan yaralı kurtulan ve cenaze törenine katılan Ümmühan Başar, 'Ablalarım beni bırakım gitti' diyerek ağladı. Ümmühan Başar'ın, tabutların omuzlara alınıp taşındığı sırada çevresindekilere 'Hangisi babam, hangisi ablam' diye sorması dikkat çekti. Kazada yaralanan anne Emine Başar (53), tedavisinin sürdüğü belirtildi

28.10.2018 - 16:48 | Güncelleme: DHA

Kaza, geçen cuma günü saat 22.30 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İnşaatlara oluk tesisatı döşeyen Niyazi Başar yönetimindeki 26 NF 629 plakalı hafif ticari araç, yolun asfalt bölümünün dışında park halinde bulunan 48 FS 818 plakalı TIR'ın dorsesinin sağ çamurluğuna çarpıp takla attı.

DHA'nın haberinegöre, Kazada araç hurda yığınına dönerken sürücü Niyazi Başar, kızları Gülşehri ve Tuğba Başar olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Emine Başar ve diğer kızı Ümmühan Başar ise yaralandı. Yaralı anne ve kızı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 



BABA VE KIZLARI DEFNEDİLDİ

Kazada hayatını kaybeden baba Niyazi Başar ve kızları Gülşehri ve Tuğba Başar'ın cenazesi bugün Seyit Harun Camii önüne getirildi. Cenaze namazına Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Başar ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.



"HANGİSİ BABAM, HANGİSİ ABLAM?" DİYE SORDU

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve belinde kırıklar oluşan Ümmühan Başar da taburcu olup cenaze namazına katıldı. 'Ablalarım beni bırakım gitti' diyerek ağlayan Ümmühan Başar, tabutlar omuzlara alınıp taşındığı sırada çevresindekilere 'Hangisi babam, hangisi ablam' diye sordu. Yakınları, Ümmühan Başar'ı, sakinleştirmeye çalıştı. Baba ve kızlarının cenazesi şehir mezarlığına yan yana defnedildi. Kazada yaralanan anne Emine Başar'ın da tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İŞTEN AYRILDIKLARI İÇİN EŞYALARINI EVE GETİRİYORLARMIŞ

Kazada yaşamını yitiren ve Konya kent merkezinde farklı yerlerde çalışan Tuğba ve Gülşehri'nin çalıştıkları işten ayrıldıkları ve eşyalarını da ailece araca yükleyip, Seydişehir'deki evlerine getirmek üzere oldukları öğrenildi.

TIR ŞOFÖRÜ SERBEST

Nevşehir'den yüklediği briketleri Antalya'nın Manavgat ilçesine götüren TIR şoförü Ali Karacaoğlu'nun uyumak için aracını yolun asfalt bölümünün dışına park ettiği öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan Karacaoğlu'nun ifadesinin ardından serbest kaldığı belirtildi.

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