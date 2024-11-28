Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI YAYIN

STAT: Nagyerdei Stadı

HAKEM: Simone Sozza

SAAT: 20.45

YAYIN: TRT Spor

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stajic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, Overeem, Kanichowsky, Davida, Patati, Turgeman.

Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor.

Süper Lig'de son 4 maçında galibiyeti unutan ve yönetim olarak sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki çıkışını sürdürmek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor. Kartal, rakibi ile geçmiş dönemde oynadığı iki maçta da galip gelmeyi başardı.

MACCABI TEL AVIV'LE ÜÇÜNCÜ KARŞILAŞMA

Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le üçüncü kez karşı karşıya geliyor. 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşen iki takımın Türkiye'de ve İsrail'de oynadıkları maçları Beşiktaş kazandı. Siyah-beyazlı ekip kendi evindeki maçı 5-1 kazanırken, deplasmanda oynanan müsabakada ise rakibini 3-2 yendi.