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        Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen şehrinde konuk ediyor. Sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlılar, güvenli̇k tedbi̇rleri̇ nedeni̇yle seyi̇rci̇si̇z oynanan mücadelede kazanıp Avrupa Ligi'ndeki çıkışını sürdürmek istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 19:37 Güncelleme: 28.11.2024 - 19:39
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        STAT: Nagyerdei Stadı

        HAKEM: Simone Sozza

        SAAT: 20.45

        YAYIN: TRT Spor

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

        Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stajic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, Overeem, Kanichowsky, Davida, Patati, Turgeman.

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 5. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya geliyor.

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        Süper Lig'de son 4 maçında galibiyeti unutan ve yönetim olarak sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki çıkışını sürdürmek istiyor.

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        Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor.

        UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor. Kartal, rakibi ile geçmiş dönemde oynadığı iki maçta da galip gelmeyi başardı.

        MACCABI TEL AVIV'LE ÜÇÜNCÜ KARŞILAŞMA

        Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le üçüncü kez karşı karşıya geliyor. 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşen iki takımın Türkiye'de ve İsrail'de oynadıkları maçları Beşiktaş kazandı. Siyah-beyazlı ekip kendi evindeki maçı 5-1 kazanırken, deplasmanda oynanan müsabakada ise rakibini 3-2 yendi.

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