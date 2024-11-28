AZ Alkmaar - Galatasaray maçı CANLI YAYIN AZ Alkmaar-Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5. sınavında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, son karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen, 23.7 yaş ortalamasıyla turnuvanın en genç takımı durumundaki AZ Alkmaar karşısında 3 puanı hedefliyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde de aynı hedefi zorluyor ve ilk 8 için avantajı kapmak istiyor

Habertürk Giriş: 28.11.2024 - 19:35 Güncelleme: 28.11.2024 - 19:37 facebook

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