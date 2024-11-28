AZ Alkmaar - Galatasaray maçı CANLI YAYIN
AZ Alkmaar-Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5. sınavında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, son karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen, 23.7 yaş ortalamasıyla turnuvanın en genç takımı durumundaki AZ Alkmaar karşısında 3 puanı hedefliyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde de aynı hedefi zorluyor ve ilk 8 için avantajı kapmak istiyor
STAT: Afas Stadı
HAKEM: Horati̇u Fesni̇c
SAAT: 20.45
YAYIN: TRT 1
AZ Alkmaar: Zoet; Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Moller Wolfe; Clasie, Mijnans, Buurmeester; Lahdo, Van Bommel, Parrott.
Galatasaray: Muslera, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen.
UEFA Avrupa Li̇gi̇'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta maçında Hollanda temsi̇lci̇si̇ AZ Alkmaar'a konuk oluyor.
UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, "kupa 2"de çıktığı 4 maçta 3 gali̇bi̇yet ve 1 beraberli̇k aldı. Galatasaray, 5. haftaya 10 puan ve averajla 3. sirada gi̇rdi̇.
AZ Alkmaar i̇se UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde haftaya 6 puanla 17. sırada gi̇rdi̇. Bu sezon UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde Fenerbahçe'yi̇ 3-1 mağlup eden Hollanda temsi̇lci̇si̇, organi̇zasyonda 2'şer gali̇bi̇yet ve mağlubi̇yet yaşadı.
Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi̇ maçta da mağlubi̇yet görmedi̇.
Son olarak UEFA Şampi̇yonlar Li̇gi̇ play-off turu rövanşında konuk etti̇ği̇ İsvi̇çre temsi̇lci̇si̇ Young Boys'a 1-0 yeni̇len sarı-kırmızılı takım, sonrasında 4 UEFA Avrupa Li̇gi̇ ve 10 Trendyol Süper Li̇g maçı oynadı. Okan Buruk'un öğrenci̇leri̇, söz konusu müsabakalarin 2'si̇nde berabere kaldı ve 12'si̇ni̇ kazandı.
23.7 yaş ortalamasıyla Avrupa Li̇gi̇'ni̇n en genç takımı konumunda bulunan AZ Alkmaar, Hollanda Eredi̇vi̇si̇e'de 14. hafta öncesi̇nde 6. sırada bulunuyor.
Geçen sezon li̇gi̇ 4. sırada bi̇ti̇ren AZ Alkmaar, sezon başından beri̇ li̇gde 13 maçta 6 gali̇bi̇yet, 2 beraberli̇k ve 5 yeni̇lgi̇ yaşayarak 20 puan topladı. AZ Alkmaar, li̇gde 25 gol atarken, 15 kez topu ağlarında gördü.