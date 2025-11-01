Kamboçya ve Tayland, ortak sınırlarındaki bazı silahları kaldırma konusunda anlaştı

Kamboçya Medya Yayıncılık Kurumu'nun Medya şirketi Cambodianess'in haberine göre, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Kamboçya ve Tayland'ın ortak sınırlarındaki silahları kaldırma konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

Sözcü Socheata, Kamboçya 4. Askeri Bölge ve Tayland 2. Ordu Bölgesi yetkililerinin, dün düzenlenen Özel Kamboçya-Tayland Bölgesel Sınır Komitesi (RBC) toplantısı sırasında, sınırdan silahları kaldırma konusunda mutabık kalınan ortak bildiriyi imzaladığını söyledi.

Kamboçya Krallığı 4. Askeri Bölge Komutanı Korgeneral Pov Heng ve Tayland Krallığı 2. Ordu Bölge Komutanı Korgeneral Weerayuth Raksilp'in eş başkanlık ettiği toplantıda, sınır boyunca konuşlandırılmış ağır ve yıkıcı silahların aşamalı olarak kaldırılması görüşüldü. Toplantıya, her iki ülkeden Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gözlemci ekipleri de katıldı.

Taraflar tarafından kabul edilen anlaşma kapsamında, üç ağır silah kategorisi belirlendi ve her iki taraf da bunların aşamalı olarak geri çekilmesini kabul etti.