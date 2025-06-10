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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sosyal Güvenlik Kamu işçisinin zam pazarlığı: Kamu Koordinasyon Kurulu perşembe günü toplanıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Kamu işçisinin zam pazarlığı: Kamu Koordinasyon Kurulu perşembe günü toplanıyor

        Kamu işçisinin zam pazarlığında gözler gelecek haftaya çevrildi. Hükümet ve işverenin teklifini pazartesi günü sunması bekleniyor. Teklifin sunulmasının ardından da dördüncü toplantının yapılması öngörülüyor

        Giriş: 10.06.2025 - 17:18 Güncelleme: 10.06.2025 - 17:18
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        Kamu işçisinin zam pazarlığı
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        Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin gözü 4. toplantıda olacak. Kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kritik aşamaya gelindi. İşverenin teklifini pazartesi günü sunması bekleniyor.

        Kamu işçisinin toplu sözleşme görüşmelerinde 3 toplantı yapıldı. İşveren ve hükümet bir teklif sunmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

        KAMU KOORDİNASYON KURULU PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANACAK

        TÜRK-İŞ ile HAK-İŞ'in yer aldığı ve son olarak 2 Haziran'da toplanan Kamu Koordinasyon Kurulu, perşembe günü TÜRK-İŞ Genel Merkezinde bir toplantı yapacak.

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        İŞÇİ TARAFI TEKLİF SUNULMAZSA 4. TOPLANTIYA GİTMEYECEK

        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, teklif sunulmaması durumunda 81 ilde eylem planlarını hayata geçireceklerini açıklamıştı. Perşembe günü yapılacak toplantıda eylemlere dair takvim hazırlanacak. Pazartesi günü işveren ve hükümetin teklifini işçi tarafına sunması bekleniyor.

        Teklifin sunulmasının ardından işçi tarafının beklentisi, dördüncü toplantı için işveren sendikası olan Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikasından davet gelmesi yönünde. İşçi tarafı teklif gelmemesi halinde 4. toplantıya gitmeyeceğini açıklamıştı.

        TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in temsil ettiği işçi tarafı, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 50, kalan 6’şar aylık dilimler için de yüzde 25 zam istiyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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