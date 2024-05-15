Kamuda Tasarruf Paketi'nin açıklanmasıyla kamu harcamalarına yönelik ele alınacak tedbirler de belirlendi. Bu tasarruf maddelerinden biri olan kamuda uzaktan ve esnek çalışma modeli gündeme geldi. Düzenlemede, kamu personeli için 6 farklı çalışma modeli öngörülüyor. Şimdi, milyonlarca memur yeni düzenlemenin nasıl olacağını merak ediyor.

Habertürk TV'ye katılan SGK Uzmanı/Eski SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, kamu personeli için düşünülen esnek ve uzaktan çalışma modeli hakkında tüm merak edilenleri yanıtladı. İşte, Göktaş'ın açıklamalarından başlıklar...