Kanserden koruyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Kütür kütür tam kıvamında turşu yapımında altın öneri: Ustaların sırrı işte bunda saklı!

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Yeşilçam filminden hatırladığımız o efsane turşu sahnesindeki meşhur tartışma günümüzde de hala devam ediyor. İyi turşu limondan mı yapılır, sirkeden mi? Kimine göre limon kimine göre sirke olsa da çoğunlukla ikisi birden de kullanılabiliyor. Yani bir nevi tercih meselesi. Ancak turşu yaparken mutlaka dikkat edilmesi gereken uzman uyarılarını kesinlikle göz ardı etmemek gerekiyor. Turşunun bağışıklık güçlendirdiğini birçoğumuz biliyoruz peki kalp sağlığını koruduğunu ve kanserin de şifası olduğunu duymuş muydunuz?

Doğal malzemelerle ve doğru yöntemle yapılan turşu, soğuk algınlığını önlüyor, kan şekerini dengeliyor. Üstelik içerisindeki sebze ve meyvelerin kalorisini de yüzde 30’a varan oranda azaltıyor.