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        Haberler Yemek Yapma Tam ölçülü, lezzetiyle damakları çatlatan karışık turşu tarifi!

        Tam ölçülü, lezzetiyle damakları çatlatan karışık turşu tarifi!

        Turşu severler için hazırlıklar başladı. Kış hazırlıkları yapanlar için en güzel malzemeler seçildi. Sıra geldi en sevilen lezzetlerden olan turşu yapımına. Tadının güzel olması için kullanılan malzemelerin tam ölçülü olması şart. İşte tam ölçülü karışık turşu tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 14:49 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:49
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        1

        TAM ÖLÇÜLÜ KARIŞIK TURŞU TARİFİ

        Malzemeler:

        2 kg kıl biber

        2 kg kornişon salatalık

        2 adet havuç

        4 adet olgunlaşmamış domates

        2

        1 demet maydanoz

        1 baş sarımsak

        1 su bardağı sirke

        6 yemek kaşığı kaya tuzu

        1 tatlı kaşığı limon tuzu

        3

        1 yemek kaşığı şeker

        Kaynamış soğumuş su

        2 adet kapya biber

        İstediğiniz kadar acı biber

        Dilediğiniz malzemeler

        4

        KÜTÜR KÜTÜR TAM ÖLÇÜLÜ KARIŞIK TURŞU NASIL YAPILIR?

        5 litre cam kavanoz için net ölçüler 6 yemek kaşığı kaya tuzu 1 yemek kaşığı şeker 1 su bardağı elma sirkesi 1 tatlı kaşığı limon tuzu bütün malzemeler tertemiz yıkanır biberler sap kısmından ayrılır ve dilediğiniz büyüklükte kesilir.

        5

        Salatalıklar özenle yıkanır içinde en çok toz toprak barındıran salatalıktır.

        Suyu biraz durulduktan sonra mutlaka sirkeli suda bekletin ve tekrar tekrar yıkayın iki baş kısımlarından kesilmesi yeterli delmeye ya da iğnelemeye gerek yok.

        Domates küçük ise kesmeye gerek yok ama büyükse dilimleyebilirsiniz havuçlar kabukları soyulur ve halka halka doğranır aynı şekilde kırmızı biberde halka doğranır sarımsak taneleri çok iri ise 2 bölüp kullanın.

        6

        Beş litrelik cam kavanoza 1 bas sarımsak kullanmanızı tavsiye edilir, malzemeleri karışık bir şekilde dolduralım.

        Aralarına sarımsak atmayı unutmayın bidonun başına temizlenmiş ama sapları kopartılmamış maydanoz konur.

        Bir kabın içerisine 6 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı sirke, 1 tatlı kaşığı limon tuzu konulur biraz kaynattığımız su ilave edilip tuzun erimesi sağlanır karışımı bidonun içine dökülür.

        Kalan kısmı kaynamış soğumuş su ile doldurulur.

        7

        Kapağı sağlam bir şekilde kapatılır ve bir kaç kez ters düz yaparaktan çalkalanır, tuzlu su her yerine dağılsın.

        Serin ve karanlık bir yerde saklayınız yaklaşık 20 günde olgunlaşacaktır. Eğer kısa sürede yemek isterseniz cam kavanoz da kaynar suyla yapabilirsiniz. Olgunlaştıktan sonra buzdolabına koymanıza gerek yok.

        8

        Dikkat! Turşunun kesinlikle hava almaması gerekiyor. Eğer hava alırsa tuzu da yerinde olsa yumuşama yapacak hatta bozulacaktır. Ağzını iyi kapatmaya özen gösterin ve olgunlaşana kadar kesinlikle açmayın. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Renkli turşu yapmak isterseniz mor lahana çok kullanın. Ev ahalisinin sevdiklerinden harmanlıyorsunuz karnabahar, acur, lahana vs kullanabilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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