Safranbolu'da bayram tatilinde 100 ton lokum satılması hedefleniyor

KARABÜK'ün tarihi dokusuyla yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak noktası olan Safranbolu ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde otel, han ve tarihi konaklarda rezervasyon oranları yüzde 70’e ulaştı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de yer alan ilçede bayram tatili boyunca tonlarca coğrafi işaret tescilli Safranbolu lokumunun satılması bekleniyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayacak. 5 bin yatak kapasiteli ilçedeki otel, han ve tarihi konaklarda rezervasyon oranı yüzde 70’e ulaştı. Tarihi dokusu, han ve konakları ile tatilcilerin ilgi odağı olan tarihi ilçede tatil süreci boyunca günübirlik olarak da binlerce kişinin gelmesi bekleniyor. Lokum üreticileri de tonlarca coğrafi işaret tescilli Safranbolu lokumu üretti. Safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade, fıstıklı, sarma gibi çeşit çeşit lokumlar tezgahlardaki yerini aldı.

Safranbolu’da lokum üreticiliği yapan Erdinç Sezer, Kurban Bayramı tatili boyunca 80-100 ton lokumun Safranbolu’da satılmasının beklendiğini belirterek, “Bizim insanımız gezmeye gittiği yerden mutlaka hediye alma alışkanlığına sahiptir. O yüzden de burada kentimize ismini veren safran bitkisi ile sarı rengi verdiğimiz safranlı lokum en çok tercih edilen ürün oluyor. Bunun yanında çifte kavrulmuş ve bizim klasik fındıklı lokumumuz da ilgi görüyor. Fakat en çok satılan ürünümüzün safranlı lokum olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.