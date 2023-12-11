Karabük'te ilçe merkezine inen domuzlar cep telefonuyla görüntülendi

Karabük'te, Yenice ilçesinin merkezine inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçe merkezinde domuz sürüsü gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, 7 domuzun ilçe merkezinde koşması, ardından Yenice Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesine girmesi yer alıyor.

Görevliler tarafından domuz sürüsünün bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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