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        Karabük'te ilçe merkezine inen domuzlar cep telefonuyla görüntülendi

        Karabük'te, Yenice ilçesinin merkezine inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:31 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:31
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        Karabük'te ilçe merkezine inen domuzlar cep telefonuyla görüntülendi
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        Karabük'te, Yenice ilçesinin merkezine inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçe merkezinde domuz sürüsü gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Görüntülerde, 7 domuzun ilçe merkezinde koşması, ardından Yenice Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesine girmesi yer alıyor.

        Görevliler tarafından domuz sürüsünün bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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