İHA

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde karantina altına alınan mahallede hayatını kaybeden kişi sayısı 2'ye yükseldi.

Sincik ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde 2 aileden toplam 8 kişide koronavirüsünün tespit edilmesi üzerine 15 Nisan tarihinde Sincik ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina kararı alınmıştı. Kararın ardından 5 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Tedavi gören hastalardan 92 yaşındaki Ayşe Yılmaz yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybetmişti.

Yine aynı hastanede tedavi altında bulunan 71 yaşındaki Abuzer Çeviker de koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Çeviker'in de hayatını kaybetmesiyle karantina altında bulunan Karaman Mahallesi'nde ölü sayısının 2'ye, Adıyaman'da ise 9'a yükseldiği öğrenildi.

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