ABD basınında yer alan haberlere göre, NBA tarihinin en fazla sayı atan oyuncusu Abdul-Jabbar'ın basketbolla ilgili eşyaları ve kazandığı ödüller açık artırmayla satıldı.

Müzayedede 234 parça satılırken, 71 yaşındaki Abdul-Jabbar'ın 1987'de kazandığı şampiyonluk yüzüğü 398 bin 937 dolar, 1985'te elde ettiği şampiyonluk yüzüğü 343 bin 700 dolar, 1980 ve 1988'de aldığı şampiyonluk yüzükleri 245 bin 500'er dolara alıcı buldu.

NBA'de son sezonunu geçirdiği 1989'daki bir maçta kullanılan imzalı top için 270 bin 50 dolar ödendi.

Efsane basketbolcunun 1972, 1974 ve 1976 yıllarında kazandığı en değerli oyuncu (MVP) ödüllerinin her biri için ise 120 bin doların üzerinde fiyat belirlendi.

Abdul-Jabbar'ın müzayededen elde ettiği 2 milyon 947 bin dolar gelirin büyük kısmı, çeşitli alanlarda çocukların eğitimine destek sağlamak için kendisinin kurduğu Skyhook Vakfına aktarıldı.

Milwaukee Bucks ve Los Angeles Lakers'ta oynadığı NBA kariyeri boyunca 6 şampiyonluk yaşayan Abdul-Jabbar, 19 kez all-star seçildi, normal sezonda 6, finallerde ise 2 defa MVP ödülüne layık görüldü.