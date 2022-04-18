Kasımpaşa'nın tribün liderine kanlı pusu

HABERTURK.COM

SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa'nın tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin, geçtiğimiz günlerde evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre; bir arabalı bir motosikletli üç saldırgan Ustahüseyin'i evinin yakınlarında çapraz ateşe aldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İftara gitmek üzere evinden çıkan Ustahüseyin'in eşi ve çocuğu silah seslerini duyup aşağı indi ve korkunç manzara ile karşılaştı. Hemen ambulansa ve polise haber verdiler. Ancak Ustahüseyin tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

3 çocuk babası Ustahüseyin'i öldüren zanlılar ile ilgili soruşturma başlatıldı.