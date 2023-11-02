Kastamonu'da izinsiz kazıya suçüstü: 4 gözaltı
Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı
Giriş: 02.11.2023 - 12:05 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:05
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.
Bu çerçevede Devrekani ilçesinde düzenlenen operasyonda B.T, A.T, Ş.M. ve A.T. arazide izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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