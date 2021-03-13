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Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
13 Mart 2021 Cumartesi, 21:09 DHA

Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç Sonucu)
13 Mart 2021 Cumartesi, 21:01 İHA

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç Sonucu)
Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray: 0-3
13 Mart 2021 Cumartesi, 20:59 DHA

Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray: 0-3
Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
13 Mart 2021 Cumartesi, 21:00 DHA

Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
13 Mart 2021 Cumartesi, 21:00 İHA

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
13 Mart 2021 Cumartesi, 21:00 DHA

Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
13 Mart 2021 Cumartesi, 20:00 DHA

Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
13 Mart 2021 Cumartesi, 20:00 İHA

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
Kayserispor, Galatasaray maçına taraftar konvoyu ile geldi
13 Mart 2021 Cumartesi, 21:00 DHA

Kayserispor, Galatasaray maçına taraftar konvoyu ile geldi
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Çopuroğlu: “Türk hekimleri verdikleri mücadeleyle dünyanın hiçbir ülkesinde rastlanmayan onurlu bir geçmişe sahiptir”
13 Mart 2021 Cumartesi, 17:00 İHA

Çopuroğlu: “Türk hekimleri verdikleri mücadeleyle dünyanın hiçbir ülkesinde rastlanmayan onurlu bir geçmişe sahiptir”
Sağlık çalışanı feci kazada hayatını kaybetti Kayseri'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi Otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
13 Mart 2021 Cumartesi, 16:00 İHA

Sağlık çalışanı feci kazada hayatını kaybetti Kayseri'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi Otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Başkan Palancıoğlu'ndan Tıp Bayramı mesajı
13 Mart 2021 Cumartesi, 16:00 İHA

Başkan Palancıoğlu'ndan Tıp Bayramı mesajı
Kar yağdı tatilciler Erciyes'e akın etti Yağan son karla birlikte Erciyes'te kayak sezonu uzadı
13 Mart 2021 Cumartesi, 16:00 İHA

Kar yağdı tatilciler Erciyes'e akın etti Yağan son karla birlikte Erciyes'te kayak sezonu uzadı
Voleybol Kadınlar 1.Lig 19.Hafta OSB Teknik Koleji-Nevşehir Belediyespor: 3-0
13 Mart 2021 Cumartesi, 15:00 İHA

Voleybol Kadınlar 1.Lig 19.Hafta OSB Teknik Koleji-Nevşehir Belediyespor: 3-0
OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü Turuncu-Siyahlılar üst üste 3.galibiyetini aldı
13 Mart 2021 Cumartesi, 15:00 İHA

OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü Turuncu-Siyahlılar üst üste 3.galibiyetini aldı
Gülsoy: “Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz”
13 Mart 2021 Cumartesi, 15:00 İHA

Gülsoy: “Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz”
Yerli aşıda Faz 2'nin ilk doz uygulaması tamamlandı
13 Mart 2021 Cumartesi, 15:00 DHA

Yerli aşıda Faz 2'nin ilk doz uygulaması tamamlandı
Büyükkılıç: "Salgınla mücadelede en ön safta savaşan sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz"
13 Mart 2021 Cumartesi, 14:00 İHA

Büyükkılıç: "Salgınla mücadelede en ön safta savaşan sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz"
Başkan Büyükkılıç'a 'akıllı şehir' sunumu
13 Mart 2021 Cumartesi, 13:00 İHA

Başkan Büyükkılıç'a 'akıllı şehir' sunumu
ERÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Çelenk Sunma Töreni düzenlendi
13 Mart 2021 Cumartesi, 13:00 İHA

ERÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Çelenk Sunma Töreni düzenlendi
Minibüsle çarpışan otomobilden alevler yükseldi 1 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasında
13 Mart 2021 Cumartesi, 13:00 İHA

Minibüsle çarpışan otomobilden alevler yükseldi 1 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasında
İKUM Müdürü Sezer: Yerli koronavirüs aşısı son derece güvenli
13 Mart 2021 Cumartesi, 13:00 DHA

İKUM Müdürü Sezer: Yerli koronavirüs aşısı son derece güvenli
Kayseri’nin son antika radyo ve plakçalar ustası talebe yetişemiyor 58 yıldır antika radyo ve plakçalar tamir eden Şevket Köse: “Kömürlüklere ve çatı aralarına atılan radyo ve plakçalarları şimdi getirip yaptırıyorlar”
13 Mart 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

Kayseri’nin son antika radyo ve plakçalar ustası talebe yetişemiyor 58 yıldır antika radyo ve plakçalar tamir eden Şevket Köse: “Kömürlüklere ve çatı aralarına atılan radyo ve plakçalarları şimdi getirip yaptırıyorlar”
İKUM Müdürü Sezer: Yerli koronavirüs aşısı son derece güvenli
13 Mart 2021 Cumartesi, 13:00 DHA

İKUM Müdürü Sezer: Yerli koronavirüs aşısı son derece güvenli
Kayserispor-Galatasaray maçının VAR'ı Arda Kardeşler
13 Mart 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

Kayserispor-Galatasaray maçının VAR'ı Arda Kardeşler
Kayserispor U19 takımı İstanbul'da Sarı kırmızılılar Galatasaray ile karşılaşacak
13 Mart 2021 Cumartesi, 11:00 İHA

Kayserispor U19 takımı İstanbul'da Sarı kırmızılılar Galatasaray ile karşılaşacak
Kayserispor’da 6 eksik var
13 Mart 2021 Cumartesi, 11:00 İHA

Kayserispor’da 6 eksik var
Mutantlı virüs Kayseri'de vaka sayılarını artırdı Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Abdullah Gür: "Üçüncü bir yoğunluğa doğru gidiyoruz"
13 Mart 2021 Cumartesi, 11:00 İHA

Mutantlı virüs Kayseri'de vaka sayılarını artırdı Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Abdullah Gür: "Üçüncü bir yoğunluğa doğru gidiyoruz"
Bellona Kayseri'nin gözü EuroCup'ta
13 Mart 2021 Cumartesi, 11:00 İHA

Bellona Kayseri'nin gözü EuroCup'ta
Kayseri'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
13 Mart 2021 Cumartesi, 02:00 DHA

Kayseri'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı 3 aracın karıştığı kazada can pazarı
13 Mart 2021 Cumartesi, 01:00 İHA

Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı 3 aracın karıştığı kazada can pazarı
Yerli aşıda 250 gönüllünün 1. dozlaması tamamlandı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış'tan gönüllülere teşekkür
12 Mart 2021 Cuma, 22:00 İHA

Yerli aşıda 250 gönüllünün 1. dozlaması tamamlandı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış'tan gönüllülere teşekkür
Berna Gözbaşı: "Artık korkulu rüya görmek istemiyoruz"
12 Mart 2021 Cuma, 21:00 İHA

Berna Gözbaşı: "Artık korkulu rüya görmek istemiyoruz"