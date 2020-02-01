Keanu Reeves de Oscar'ı sunacak

Sunucusuz Oscar bir gelenek mi oluyor?

İlk olarak 1989'da sunucusuz gerçekleştirilen Oscar tören, 30 yıl sonra 2019’da da yine sunucusuz olarak yapılmıştı. Gecenin sunucusu olarak açıklanan komedyen Kevin Hart'ın homofobik tweet'leri nedeniyle tepki görmesinin ardından geceyi düzenleyen Akademi töreni sunucusuz yapmaya karar vermişti.

Gal Gadot

Bu kararın ardından son yıllarda düşen reytiglerin 2019'da yükselmesi Akademi'nin tüm dünyanın beklediği Oscar törenini yine sunucusuz yapma yönünde teşvik etti.

Steve Martin

Bir süre önce törende tek bir sunucunun olmayacağını Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Will Ferrell, Gal Gadot, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran ve Kristen Wiig gibi yıldızların sunucu olarak sahneye çıkacağını açıklayan Akademi sunucu listesini genişletti.

Keanu Reeves

Oscar gecesi sunucu olarak sahneye çıkacak isimler arasına James Corden, Penelope Cruz, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Diane Keaton, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Martin, Keanu Reeves, Maya Rudolph ve Sigourney Weaver da katıldı.

Penelope Cruz

Bu isimlerin yanı sıra geçen yıl en iyi oyuncu dalında ödül kazanan Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King ve Rami Malek de 9 Şubat akşamı ödülleri sunmak için sahneye çıkacak.