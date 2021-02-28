"BUGÜN BEKLEMİYORDUK"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçının eşi Kenan Koçak, hastaneye gelen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bebeğin bugün doğmasının kendileri içinde sürpriz olduğunu belirten Koçak, "Bugün beklemiyorduk. Sabah kontrolümüz vardı, doktorumuz doğumun gerçekleşebileceğini söyledi. Kızımız saat 17:55'te doğdu. Şu an hem kızımız, hem de annesi çok iyi durumda" ifadelerini kullandı.