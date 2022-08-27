Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti! Tünay Ürek'e sözleri hafızalara kazınmıştı! Makbule Tokmak kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin haberleri

Kibariye, annesinin acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının annesi Makbule Tokmak, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi Kibariye'nin kardeşi Sonat Tokmak duyurdu. Annesinin ölüm haberiyle yıkılan Kibariye'nin cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı öğrenildi.

'ŞOFEER ŞOFER' HAYKIRIŞI İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Makbule Tokmak, kızının 17 yıl evli kaldığı ve 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek'e verdiği tepkiyle uzun süre konuşulmuştu.

Tüm Türkiye Makbule Tokmak’ı "Şofeer şofer" şeklindeki çıkışıyla tanımıştı. Kibariye'nin annesi, televizyon ekranlarına çıkıp "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o" sözleri ile hafızalara kazınmıştı.

Kibariye, Ürek'ten boşandıktan sonra Ali Küçükbalçık ile evlenmişti. Çiftin, Birgül adında kız çocukları dünyaya gelmişti.