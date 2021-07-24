Kibariye: Kimse için yuvamı dağıtmam!

"Kimse için yuvamı dağıtmam!" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Kibariye, önceki akşam Bodrum'daki bir mekanda sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kibariye, "Pandemide tüm müzisyen arkadaşlarımız sıkıntılı günler geçirdi ama artık bu illet bitecek. Eski güzel günlerimize geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"KİMSE İÇİN YUVAMI DAĞITMAM"

Ünlü şarkıcının eşi Ali Küçükbalçık, kısa süre önce bir kadınla samimi şekilde görüntülenmişti. 'Aldatıldığı' yönündeki iddialarla ilgili konuşan Kibariye, "Biz karı-koca evde hallediyoruz. Kocam beni çok seviyor. Eminim, son kararım. Ben ciddi olmayan bir şeyi kafaya takmam. Biz iyiyiz evde. Kimse için yuvamı dağıtmam ben." dedi.

"BEN HÜRMETKARIM, ANNEM BİZİ BÖYLE YETİŞTİRDİ"

"Çok laf çıktı benim hakkımda. 'Bu kız ne kadar gurursuz.' dediler, desinler." şeklinde konuşan Kibariye, "Allah diyor ki; 'Erkeğinize sabırlı olun, erkeğinize hürmet edin.' Ben kendi adıma konuşuyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ben hürmetkârım, bizi annemiz böyle yetiştirdi. Herkes kendine baksın, sonra herkes herkesi eleştirsin. Herkes mutlu olsun." ifadelerini kullandı.

"BEN O KIZLARI TANIYORUM" DEMİŞTİ

Şarkıcı Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, 2019'da da Ortaköy’deki bir gece kulübünde iki kadın ile eğlenirken görüntülenmişti. Küçükbalçık'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

Daha önce de birçok kez başka kadınlarla görüntülenen ve eşi Kibariye ile boşanma noktasına gelen Küçükbalçık’ın bu fotoğraflardan sonra eşine ne diyeceği şimdiden merak konusu olmuştu.

Ünlü şarkıcı, daha önce basına yansıyan o fotoğraflarla ilgili, "Ben o kızları tanıyorum. Onlar Ali'nin akrabası." yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

"BİR GÜNLÜK KAÇAMAK İÇİN BOŞANMAM"

Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar birçok kez 'aldatma' ve 'affetme' iddialarıyla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız." açıklamasını yapmıştı.