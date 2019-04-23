Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık gecelerde

Şarkıcı Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık, önceki gece Ortaköy’deki bir gece kulübünde iki kadın ile eğlenirken görüntülendi. Daha önce de birçok kez başka kadınlarla görüntülenen ve eşi Kibariye ile boşanma noktasına gelen Küçükbalçık’ın bu fotoğraflardan sonra eşine ne diyeceği şimdiden merak konusu oldu