Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni programın ağırlıklı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devrim gibi düzenlemeleri içerdiği görüldü.
Bakan Albayrak kıdem tazminatı ile bireysel emeklilik sisteminin (BES) entegre edileceğini ve bir fon oluşturulacağını söyledi. Albayrak "Tıpkı çalışandan oluğu gibi, işverenden de yapılacak kesintiler BES ile entegre kıdem tazminatı fonunda toplanacak. Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformunu da hayata geçireceğiz" dedi.
Bakan'ın açıklamalarına göre işverenden yapılacak kesintiler bir fonda toplanacak, çalışandan da aldığı ücrete göre fon için kesinti yapılacak. Yeni sistem zorunlu olacak. Ancak Bakan Albayrak, zorunluluğun süreli mi yoksa emekli olana kadar mı süreceği konusunda açıklama yapmadı.
ZATEN 98 MİLYAR LİRA VAR
Bu fonun Otomatik Katılım adı altında toplanacağı ve böylece zorunlu hale geleceği bekleniyor. Bakan Albayrak sistemde biriken fonların 5 yılda milli gelirin yüzde 10'una ulaşacağını kaydetti.
Sistemde şu anda yaklaşık 98 milyar lira toplanmış durumda. Bakan'ın açıklamalarından hem Gönüllü BES hem de kıdem tazminatının katılımı ile toplam birikimin yaklaşık 500 milyar liraya ulaştırılmasının hedeflendiği görüldü. Albayrak "Yeni yapıyla birlikte 5 yılda, sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz" dedi.
SİGORTANIN BDDK'SINI ÇAĞLAR İSTİYORDU
Sigortacılığın önemli bir yeni finansman kaynağı olacağını ifade eden Albayrak, "Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme kurumu kurarak sektörün denetlenmesini yakından takip edeceğiz. Bir diğer adımımız ihracat ve katma değerli ürün üretimini yerlileştirmeyi sağlayan sektörlerin kredi arzından daha fazla yararlanmasını sağlamak olacak" dedi.
Sigortada denetleyici kurulun oluşturulmasını Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar'ın istediği biliniyordu. Kıdem tazminatı ve BES'teki diğer düzenlemeler de Çağlar'ın başkanlığı döneminde gündeme getirilen konulardı.
Etkin ve sağlıklı bir tasarruf sisteminin önemine işaret eden Albayrak, "Devletten başlayarak bireye kadar her alanda tasarrufları önceliklendirmemiz gerektiğini inanıyoruz. Tasarrufların ekonomimizin kırılganlıklarımızı gidermede en önemli araç olduğunu düşünüyoruz. Ve bu kapsamda emeklilik sisteminin reforme edilmesi; en önemli yapısal reformlardan birini oluşturacak. YEP kapsamında emeklilik sistemini daha sürdürülebilir hale getirmek önümüzde dönemde en öncelikli konulardan. Tamamlayıcı emeklilik sistemi emekliliklerinde ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlayacak. Artık vatandaşlarımız emekli olunca artık nasıl geçinirim kaygısı taşımayacak" dedi.
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