Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u açıklıyor.

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- Ekonomi politikalarımız açısından önemli bir gündem için bugün buradayız. Sözlerimin hemen başında birazdan açıklayacağımız paketin milletimiz, ülkemiz, iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum.

- Göreve geldiğimiz ilk günden beri ortaya koyacağımız ekonomik vizyonu, izleyeceğimiz politikaları, şeffaf bir şekilde açıklayacağımızı söyledik. Ağustos ayında yeni ekonomi programını açıkladık.

- Tüm ekonomi, politikalarımızda prensiplerimizin, yapısal reformların önceliklendirilmesi, serbest piyasa ilkeleriyle uyumluluk, ihracat ve ithalat odaklı para ve maliye politikaları arasında koordinasyon olduğunu sizlerle paylaştık.

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