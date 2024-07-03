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        Haberler Ekonomi Emlak Kirada tavan zam oranı belli oldu: Yüzde 25 sınırı kalktı - Emlak Haberleri

        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        TÜİK, haziran ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu. Söz konusu oran yüzde 25 sınırı uygulamasının kalkmasıyla iş yerlerinde olduğu gibi konutlar için de geçerli olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 09:35 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:29
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        Kirada tavan zam oranı belli oldu
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        Konutlarda 2 yıldır uygulanan yüzde 25'lik kira zam tavanı uygulaması dün itibarıyla sona erdi. Dolayısıyla artık iş yerlerinde olduğu gibi konutlarda da 12 aylık enflasyon ortalaması zam sınırı olacak.

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        Haziran enflasyonu açıklandı

        TÜİK'in bugün açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 65.07 olarak gerçekleşti.

        Dolayısıyla bu ay yenilenecek konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 65.07 olacak.

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