Kirada tavan zam oranı belli oldu TÜİK, haziran ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu. Söz konusu oran yüzde 25 sınırı uygulamasının kalkmasıyla iş yerlerinde olduğu gibi konutlar için de geçerli olacak

Habertürk Giriş: 03.07.2024 - 09:35 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:29 facebook

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