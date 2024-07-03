TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 1.64, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 71.60 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 65.07 olarak gerçekleşti.

Mayısta aylık enflasyon yüzde 3.37, yıllık enflasyon ise yüzde 75.45 olarak açıklanmıştı.

12 AYLIK ORTALAMA 14 AYIN ZİRVESİNDE

Yıllık enflasyonda böylece ekim 2023'ten bu yana ilk kez gerileme kaydedildi. Aylık bazda ise son 1 yılın en düşük artışı yaşandı.

12 aylık ortalama enflasyon ise yükselişini haziran ayında da devam ettirdi ve 14 ayın zirvesine ulaştı.

REKLAM EĞİTİM İLK SIRADA TÜİK verilerine göre haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 47.84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107.11 ile eğitim oldu. Aylık olarak bakıldığında ise giyim ve ayakkabı grubunda mayısa göre yüzde 0.58'lik düşüş yaşandı. Bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 3.79 ile konut oldu. ZAM ŞAMPİYONLARI TAŞIMACILIK VE SU Haziran ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan temel başlıklar ise yüzde 12.71 ile karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı' ve yüzde 12.69 ile şebeke suyu oldu.