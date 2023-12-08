Kazada yaralanan motosikletli hastanede öldü

KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde otomobille çarpışıp savrularak direğe çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Koç (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, çarşamba günü akşam saatlerinde Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi´nde meydana geldi. Mustafa Koç idaresindeki 41 AOC 228 plakalı motosikletle N.Ç. yönetimindeki 34 BJP 560 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, hızla kaldırımdaki direğe çarptı. Kazada ağır yaralanan Mustafa Koç, sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Koç, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa Koç´un babasına ait pide salonunda motokuryelik yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.