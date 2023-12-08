Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kazada yaralanan motosikletli hastanede öldü

        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde otomobille çarpışıp savrularak direğe çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Koç (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada yaralanan motosikletli hastanede öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde otomobille çarpışıp savrularak direğe çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Koç (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, çarşamba günü akşam saatlerinde Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi´nde meydana geldi. Mustafa Koç idaresindeki 41 AOC 228 plakalı motosikletle N.Ç. yönetimindeki 34 BJP 560 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, hızla kaldırımdaki direğe çarptı. Kazada ağır yaralanan Mustafa Koç, sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Koç, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Mustafa Koç´un babasına ait pide salonunda motokuryelik yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması'nda dereceye giren firmalara ödülleri veri...
        OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması'nda dereceye giren firmalara ödülleri veri...
        Bakan Kacır'dan "sanayide yeşil dönüşüm" çalışmalarına ilişkin açıklama:
        Bakan Kacır'dan "sanayide yeşil dönüşüm" çalışmalarına ilişkin açıklama:
        Bakan Kacır, Kocaeli'de "OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"nde k...
        Bakan Kacır, Kocaeli'de "OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"nde k...
        Kocaeli'nin "yarım asırlık hayali" teleferik projesinde sona gelindi
        Kocaeli'nin "yarım asırlık hayali" teleferik projesinde sona gelindi
        Küvette boğulma tehlikesi geçiren bebek 2 günlük yaşam mücadelesini kaybett...
        Küvette boğulma tehlikesi geçiren bebek 2 günlük yaşam mücadelesini kaybett...
        Kocaeli'de eşini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılandığı davada mütal...
        Kocaeli'de eşini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılandığı davada mütal...