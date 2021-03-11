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Geleceğin muhasebecileri bu kursta yetişiyor
11 Mart 2021 Perşembe, 17:46 İHA

Geleceğin muhasebecileri bu kursta yetişiyor
3. Lig 3. Grup: Gölcükspor: 1 - Osmaniyespor: 2
11 Mart 2021 Perşembe, 17:01 İHA

3. Lig 3. Grup: Gölcükspor: 1 - Osmaniyespor: 2
Başiskele'de ücretsiz müzik eğitimleri başlıyor
11 Mart 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Başiskele'de ücretsiz müzik eğitimleri başlıyor
3. Lig: Belediye Derincespor:0 - Kızılcabölükspor:2
11 Mart 2021 Perşembe, 17:00 İHA

3. Lig: Belediye Derincespor:0 - Kızılcabölükspor:2
3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis / Ek fotoğraflar
11 Mart 2021 Perşembe, 17:00 DHA

3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis / Ek fotoğraflar
Telefon cinayetine müebbet hapis istemi Telefonunu çaldığı seyyar satıcıyı öldürmüştü, hakkında müebbet hapis cezası istendi
11 Mart 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Telefon cinayetine müebbet hapis istemi Telefonunu çaldığı seyyar satıcıyı öldürmüştü, hakkında müebbet hapis cezası istendi
Başkan Söğüt, “Kentin her kesimine dokunuyoruz”
11 Mart 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Başkan Söğüt, “Kentin her kesimine dokunuyoruz”
12 ilçede 12 enstrümanla İstiklal Marşı söylenecek
11 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

12 ilçede 12 enstrümanla İstiklal Marşı söylenecek
O ilçede kurallara uymayanlara 1 milyon lira ceza kesildi
11 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

O ilçede kurallara uymayanlara 1 milyon lira ceza kesildi
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Namaz Vakitleri KOCAELİ Namaz Vakitleri
Dilovası'nda dilencilere geçit yok
11 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Dilovası'nda dilencilere geçit yok
Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye ulaştırdı
11 Mart 2021 Perşembe, 15:00 DHA

Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye ulaştırdı
Feribottan düşerek öldü 
11 Mart 2021 Perşembe, 15:00 DHA

Feribottan düşerek öldü 
3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis  
11 Mart 2021 Perşembe, 15:00 DHA

3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis  
Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti
11 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti
Kartepe'de kar yağışı etkili oldu
11 Mart 2021 Perşembe, 14:00 DHA

Kartepe'de kar yağışı etkili oldu
Başkan Büyükakın, Ahmet’in parkına konuk oldu
11 Mart 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Başkan Büyükakın, Ahmet’in parkına konuk oldu
Genç futbolcu maçta aldığı darbe sonucu yoğun bakıma alındı Genç futbolcunun durumu ciddiyetini koruyor
11 Mart 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Genç futbolcu maçta aldığı darbe sonucu yoğun bakıma alındı Genç futbolcunun durumu ciddiyetini koruyor
Sepaş Enerji’ye kadın istihdamı teşekkürü
11 Mart 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Sepaş Enerji’ye kadın istihdamı teşekkürü
Yolcu acı içinde bağırınca rotasını hastaneye çevirdi Acı içinde kıvranan yolcuyu sakinleştirerek hastaneye ulaştırdı
11 Mart 2021 Perşembe, 12:00 İHA

Yolcu acı içinde bağırınca rotasını hastaneye çevirdi Acı içinde kıvranan yolcuyu sakinleştirerek hastaneye ulaştırdı
Kocaeli’nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
11 Mart 2021 Perşembe, 12:00 İHA

Kocaeli’nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
Darıca spor salonu hizmet vermeye başlıyor
11 Mart 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Darıca spor salonu hizmet vermeye başlıyor
Pandeminin özverili çalışanlarına ikramlı destek
11 Mart 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Pandeminin özverili çalışanlarına ikramlı destek
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 52’ye yükseldi
11 Mart 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 52’ye yükseldi
Kolunu iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti
11 Mart 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Kolunu iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti
3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ceza yağdı Zincirleme trafik kazasına sebep olan sürücüye ağırlaştırılmış müebbet ve 55 yıl hapis
11 Mart 2021 Perşembe, 10:00 İHA

3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ceza yağdı Zincirleme trafik kazasına sebep olan sürücüye ağırlaştırılmış müebbet ve 55 yıl hapis
PKK'ya üyelikten hapis cezası alan CHP’li meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
10 Mart 2021 Çarşamba, 23:00 İHA

PKK'ya üyelikten hapis cezası alan CHP’li meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu
10 Mart 2021 Çarşamba, 22:00 İHA

Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu
Feribottan düşüp öldü sanılan adam, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutundu
10 Mart 2021 Çarşamba, 21:00 İHA

Feribottan düşüp öldü sanılan adam, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutundu
Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosikletli öldü, kaza kamerada
10 Mart 2021 Çarşamba, 21:00 DHA

Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosikletli öldü, kaza kamerada
Babalı Sahili’ne anlamlı hatıra ormanı
10 Mart 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Babalı Sahili’ne anlamlı hatıra ormanı
3 bin meyve fidanı ilçeyi yeşillendirecek
10 Mart 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

3 bin meyve fidanı ilçeyi yeşillendirecek
Ölüm böyle geldi Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında
10 Mart 2021 Çarşamba, 16:00 İHA

Ölüm böyle geldi Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında
Gölcükspor'a korona virüs şoku
10 Mart 2021 Çarşamba, 14:00 İHA

Gölcükspor'a korona virüs şoku