        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) tarafından Kandıra'da yürütülen altyapı yatırımları kapsamında toplam 35 bin 561 metre içme suyu ve kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor.

        Giriş: 27.04.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) tarafından Kandıra'da yürütülen altyapı yatırımları kapsamında toplam 35 bin 561 metre içme suyu ve kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde devam eden çalışmalar kapsamında 20 bin 20 metre içme suyu ve 15 bin 541 metre kanalizasyon hattı yapılması planlanıyor.

        Proje çerçevesinde Ahmethacılar Mahallesi'nde 5 bin 130 metre içme suyu ve 405 metre kanalizasyon hattı, Akdurak Mahallesi'nde 909 metre kanalizasyon hattı, Babaköy ve Kıncıllı mahallelerinde ise 3 bin 840 metre kanalizasyon ile 1865 metre içme suyu hattı imalatı devam ediyor.

        Kızılcapınar Mahallesi'nde 1100 metre içme suyu hattı, Elmacık Mahallesi’nde 3 bin 100 metre içme suyu ve 3 bin 160 metre kanalizasyon hattı, Kocakaymaz Mahallesi'nde 5 bin 835 metre içme suyu ve 385 metre kanalizasyon hattı çalışmaları sürdürülüyor.

        Kaymaz Erikli Mahallesi’nde 2 bin 990 metre içme suyu ve 1330 metre kanalizasyon hattı, Kaymaz Araman Mahallesi'nde 4 bin 922 metre kanalizasyon, 142 metre yağmur suyu hattı ile 150 kişilik foseptik imalatı yürütülüyor. Terziler Mahallesi'nde ise 590 metre kanalizasyon hattı yapılıyor.

        Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 11 bin 505 metre içme suyu ve 2 bin 180 metre kanalizasyon hattı tamamlandı. Tamamlanan imalatların ardından bazı mahallelerde abone ve parsel bağlantı çalışmaları da sürdürülüyor.

        Kalan 8 bin 515 metre içme suyu ve 13 bin 361 metre kanalizasyon hattının da tamamlanması hedefleniyor.

        - Karamürsel’de hekime teşekkür belgesi

        Karamürsel İlçe Sağlık Müdürlüğü, kanser taramaları ve doğum sağlığı alanındaki katkıları dolayısıyla bir hekime teşekkür belgesi verdi.

        Karamürsel İlçe Sağlık Müdürü Dr. Musa Çallı, Karamürsel Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazan Akgün Koruk'u, kanser taramaları ile gebe eğitim sınıfına sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür belgesiyle onurlandırdı.

        Çallı, hekime katkılarından dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

